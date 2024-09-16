Песков прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в такие дела и не делает этого сейчас. Говоря о связи подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной, пресс-секретарь отметил, что данный вопрос, прежде всего, должен быть «большой заботой и головной болью» для американских спецслужб.