Политическая борьба в США накаляется, и для этого используются различные методы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на Дональда Трампа.
Здесь трудно сказать, это не совсем наше дело. Мы, конечно, наблюдаем внимательно за той информацией, которая поступает из США. Видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами.
Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в такие дела и не делает этого сейчас. Говоря о связи подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной, пресс-секретарь отметил, что данный вопрос, прежде всего, должен быть «большой заботой и головной болью» для американских спецслужб.
Здесь надо думать не нам, надо думать специальным службам Соединенных Штатов. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия.
15 сентября недалеко от Трампа произошла стрельба, когда он находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Политик не пострадал в результате инцидента. Трамп в письме для своих спонсоров подтвердил, что он «в безопасности и невредим».
Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся.
Огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил винтовку с прицелом, торчащую из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии от 270 до 460 метров от Трампа. Его задержали, в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который активно поддерживал Украину в социальных сетях. В марте 2022 года Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Он также занимался вербовкой граждан США для участия в конфликте на стороне вооруженных сил Украины.