Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима

АСТАНА, 16 сен — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. И прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — сказал он.
Шольц сегодня прибыл в Казахстан с официальным визитом. Он примет участие во втором саммите «Центральная Азия + Германия» и обсудит в том числе реализацию совместных инвестиционных проектов. Во время встречи в узком составе канцлер попросил главу Казахстана высказаться по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.
Как указал Токаев, хороший шанс на «достижение хотя бы перемирия» был упущен из-за отказа заключить соглашение в Стамбуле.
«Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов», — сказал политик.
Он подчеркнул, что в Астане считают заслуживающим поддержки мирный план Китая и Бразилии.
Кроме того, Токаев добавил, что с Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.