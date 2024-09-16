В Елабугу и два района Татарстана назначили новых прокуроров

В Елабугу, а также в Менделеевский и Атнинский районы Татарстана сегодня назначили новых прокуроров: на должность Елабужского городского прокурора назначен старший советник юстиции Айрат Низамиев; на должность прокурора Менделевского района — старший советник юстиции Алсу Салахутдинова; на должность прокурора Атнинского района — младший советник юстиции Марат Газизов.