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В Елабугу и два района Татарстана назначили новых прокуроров

В Елабугу, а также в Менделеевский и Атнинский районы Татарстана сегодня назначили новых прокуроров: на должность Елабужского городского прокурора назначен старший советник юстиции Айрат Низамиев; на должность прокурора Менделевского района — старший советник юстиции Алсу Салахутдинова; на должность прокурора Атнинского района — младший советник юстиции Марат Газизов.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор РТ Альберт Суяргулов представил назначенных руководителей коллективу надзорного ведомства, активу муниципалитетов и руководителям правоохранительных органов.

Прокуратура