Сегодня на совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор РТ Альберт Суяргулов представил назначенных руководителей коллективу надзорного ведомства, активу муниципалитетов и руководителям правоохранительных органов.
В Елабугу и два района Татарстана назначили новых прокуроров
В Елабугу, а также в Менделеевский и Атнинский районы Татарстана сегодня назначили новых прокуроров: на должность Елабужского городского прокурора назначен старший советник юстиции Айрат Низамиев; на должность прокурора Менделевского района — старший советник юстиции Алсу Салахутдинова; на должность прокурора Атнинского района — младший советник юстиции Марат Газизов.