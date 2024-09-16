Глава Тольятти Николай Ренц уходит в отставку

Николай Ренц уходит с поста главы Тольятти. Об этом стало известно на оперативном заседании правительства Самарской области 16 сентября.
— Николай Альфредович проинформировал меня сегодня, что принял решение уйти в отставку, — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и подчеркнул, что это решение было поддержано.
Глава региона поблагодарил Николая Ренца за проделанную работу, а также наградил его.
Временно исполнять обязанности главы Тольятти будет первый заместитель Андрей Дроботов. Имя нового мэра станет известно в течение месяца.