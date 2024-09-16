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Мэр Омска Шелест объяснил кадровое решение в департаменте архитектуры

В понедельник, 16 сентября 2024 года, стало известно о кадровом решении мэра Омска Сергея Шелеста по департаменту архитектуры. Так, главный архитектор Омска Роман Воробьев станет директором этого ведомства.

«Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска. Эту ответственную работу поручаю Роману Владимировичу Воробьеву», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, архитектурный облик Омска должен соответствовать современным требованиям.

«Именно поэтому принял решение объединить должности главного архитектора города и директора профильного департамента. Соответствующий документ вступает в силу завтра», — заявил Сергей Шелест.

Глава города выразил уверенность, что данное решение поддержат и представители профессионального сообщества, и застройщики, и общественники.