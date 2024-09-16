Мэр Омска Шелест объяснил кадровое решение в департаменте архитектуры

«Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска. Эту ответственную работу поручаю Роману Владимировичу Воробьеву», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.