Мэр Омска Шелест объяснил кадровое решение в департаменте архитектуры

«Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска. Эту ответственную работу поручаю Роману Владимировичу Воробьеву», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, архитектурный облик Омска должен соответствовать современным требованиям.
«Именно поэтому принял решение объединить должности главного архитектора города и директора профильного департамента. Соответствующий документ вступает в силу завтра», — заявил Сергей Шелест.
Глава города выразил уверенность, что данное решение поддержат и представители профессионального сообщества, и застройщики, и общественники.