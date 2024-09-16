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CNBC: в китайских соцсетях пишут о теориях заговора после очередного покушения на Трампа

Новость об очередном покушении на бывшего президента Дональда Трампа вызвала настоящую бурю в жестко цензурируемых социальных сетях Китая. Они снова пестрят теориями заговора и насмешками над политическим ландшафтом США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В понедельник новость о покушении на Трампа во Флориде стала одной из трендовых в популярной китайской соцсети Weibo, передает CNBC. Пользователи напоминают, что совсем недавно, 13 июля, Трамп уже чудом избежал смерти во время первого покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.

«Опять?» — спрашивают многие комментаторы на платформе Weibo с более чем полумиллиардом ежемесячных пользователей.

Миллионы китайцев просмотрели вирусный хэштег «стрелок находился в 457 метрах от Трампа», что вызвало дискуссии о том, что Трамп «везунчик» и что «судьба его бережет».

На платформе быстро распространилось множество теорий заговора, касающихся подлинности инцидента и мотивов участников, причем пользователи намекали на то, что этот случай принесет пользу Трампу в опросах. Некоторые уверены, что Трамп сможет извлечь политическую выгоду из случившегося.

Эта история определенно не является хорошей новостью для демократов. Потенциальные преимущества, которые Харрис могла получить в ходе президентских дебатов, будут сведены на нет.

Шэнь И
профессор кафедры международной политики Университета Фудань

Кроме того, многие пользователи Weibo убеждены, что инцидент во Флориде является примером того, что американская политическая система нестабильна и находится во власти «терроризма и насилия».

«Американская демократия? Говорить о демократии в стране, где произошло покушение на президента, не приходится» и «можно смело предположить, что убийства диссидентов — обычная тактика» в США, написал на своей странице блогер с 1 миллионом подписчиков.

Трамп Дональд