CNBC: в китайских соцсетях пишут о теориях заговора после очередного покушения на Трампа

В понедельник новость о покушении на Трампа во Флориде стала одной из трендовых в популярной китайской соцсети Weibo, передает CNBC. Пользователи напоминают, что совсем недавно, 13 июля, Трамп уже чудом избежал смерти во время первого покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.
«Опять?» — спрашивают многие комментаторы на платформе Weibo с более чем полумиллиардом ежемесячных пользователей.
На платформе быстро распространилось множество теорий заговора, касающихся подлинности инцидента и мотивов участников, причем пользователи намекали на то, что этот случай принесет пользу Трампу в опросах. Некоторые уверены, что Трамп сможет извлечь политическую выгоду из случившегося.
Эта история определенно не является хорошей новостью для демократов. Потенциальные преимущества, которые Харрис могла получить в ходе президентских дебатов, будут сведены на нет.
Кроме того, многие пользователи Weibo убеждены, что инцидент во Флориде является примером того, что американская политическая система нестабильна и находится во власти «терроризма и насилия».
«Американская демократия? Говорить о демократии в стране, где произошло покушение на президента, не приходится» и «можно смело предположить, что убийства диссидентов — обычная тактика» в США, написал на своей странице блогер с 1 миллионом подписчиков.