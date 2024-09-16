CNBC: в китайских соцсетях пишут о теориях заговора после очередного покушения на Трампа

В понедельник новость о покушении на Трампа во Флориде стала одной из трендовых в популярной китайской соцсети Weibo, передает CNBC. Пользователи напоминают, что совсем недавно, 13 июля, Трамп уже чудом избежал смерти во время первого покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании.