Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ

По данным того же источника, главным претендентом на должность министра обороны является Гидеон Саар — бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры.