Нетаньяху может отправить в отставку министра обороны, рассказали СМИ

«Биньямин Нетаньяху готовится к увольнению министра обороны Йоава Галанта в ближайшее время», — сообщила радиостанция.
По данным того же источника, главным претендентом на должность министра обороны является Гидеон Саар — бывший министр без портфеля в чрезвычайном правительстве Нетаньяху, которое было создано после начала войны с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в конце 2023 года. Саар, относящийся к оппозиции, вышел из правительства, поскольку его так и не включили в состав узкого военного кабинета, который принимает ключевые для страны решения в условиях военного времени. В дальнейшем узкий кабинет военных действий был упразднен, так как из чрезвычайного правительства вышли и другие министры.
На публикации в СМИ отреагировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявив, что в течении последних месяцев он просил Нетаньяху отправить Галанта в отставку, так как, по его мнению, нынешний министр обороны не в состоянии изменить ситуацию с безопасностью на севере Израиля, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны Ливана.
После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта в Израиле было создано чрезвычайное правительство национального единства. Саар присоединился к чрезвычайному правительству вместе с несколькими другими членами оппозиции, включая своего партнера по блоку «Государственный лагерь» Бенни Ганца, который был включен в узкий кабинет военных действий. Третий партнер по блоку «Государственный лагерь» — бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот — вошел в узкий военный кабинет в качестве наблюдателя. Все они покинули чрезвычайное правительство из-за разногласий с Нетаньяху.