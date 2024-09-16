Пенсионеры Башкирии получат по 10 тысяч рублей на спорт

«Интерес к выполнению нормативов ГТО среди старшего поколения Башкортостана продолжает расти. В 2023 году в сдаче тестов приняли участие более 5 тысяч человек, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее, — сказал и.о. руководителя ведомства. — Сертификаты дают возможность пожилым людям бесплатно посещать бассейны, тренажёрные залы и другие секции, что помогает поддерживать физическую активность».