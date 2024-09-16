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Bild: Украина получит от Катара самоходные гаубицы при посредничестве Германии

Правительство Германии в первой половине 2024 года одобрило продажу Катару оружия на сумму чуть более €100 млн, сообщает Bild. По данным издания, большая часть этой суммы пойдет на покупку современных колесных гаубиц RCH 155. Взамен Катар передаст Украине половину из своих 24 самоходных гаубиц PzH 2000. ВСУ получат их после того, как машины пройдут ремонт в Германии. Примерные сроки поставок не приводятся.

Источник: AP 2023

Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Украине после США. В общей сложности Киеву была оказана со стороны ФРГ военная помощь на сумму около €28 млрд. Однако в рамках бюджета на 2025 год, утвержденного в июле, власти Германии выделят на эти цели €4 млрд, что вдвое меньше, чем в нынешнем году.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада ускорить поставки оружия в рамках объявленных пакетов помощи. В том же месяце Берлин ввел мораторий на новые программы помощи Киеву.