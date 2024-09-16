Bild: Украина получит от Катара самоходные гаубицы при посредничестве Германии

Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Украине после США. В общей сложности Киеву была оказана со стороны ФРГ военная помощь на сумму около €28 млрд. Однако в рамках бюджета на 2025 год, утвержденного в июле, власти Германии выделят на эти цели €4 млрд, что вдвое меньше, чем в нынешнем году.