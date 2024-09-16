Лукашенко помиловал 37 человек

Ранее Лукашенко заявил, что в вопросах помилования осужденных граждан, которых оппоненты власти причисляют к политзаключенным, на него невозможно оказать давление. Недавно он дважды принимал решения о помиловании нескольких десятков так называемых политзаключенных. Что касается помилования конкретных людей, то это, подчеркивал Лукашенко, были его решения, и на то были разные причины, в том числе болезнь заключенных.