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Лукашенко помиловал 37 человек

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к оступившимся», — говорится в документе. Среди помилованных шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами.

Отмечается, что все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайства осужденных дополнительно изучались комиссией, возглавляемой генеральным прокурором Андреем Шведом.

Ранее Лукашенко заявил, что в вопросах помилования осужденных граждан, которых оппоненты власти причисляют к политзаключенным, на него невозможно оказать давление. Недавно он дважды принимал решения о помиловании нескольких десятков так называемых политзаключенных. Что касается помилования конкретных людей, то это, подчеркивал Лукашенко, были его решения, и на то были разные причины, в том числе болезнь заключенных.

Лукашенко Александр