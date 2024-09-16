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Андрей Бочаров провел рабочую встречу с замминистра МЧС РФ

Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский представил губернатору нового руководителя ГУ МЧС по региону, им стал генерал-майор внутренней службы Иван Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Анатолий Супруновский и Андрей Бочаров также обсудили вопросы взаимодействия и обеспечения безопасности в Волгоградской области, сообщает пресс-служба губернатора. В частности, рассмотрены аспекты совместной работы по комплексной защите жителей и территорий регионов, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Андрей Бочаров проинформировал Анатолия Супруновского о выдвижении из Волгоградской области колонны спецтехники региональной противопожарной службы с личным составом для помощи в ликвидации пожаров на территории Луганской Народной Республики.

МЧС