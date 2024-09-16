Андрей Бочаров провел рабочую встречу с замминистра МЧС РФ

Анатолий Супруновский и Андрей Бочаров также обсудили вопросы взаимодействия и обеспечения безопасности в Волгоградской области, сообщает пресс-служба губернатора. В частности, рассмотрены аспекты совместной работы по комплексной защите жителей и территорий регионов, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.