Напавший на челябинскую школу подросток планировал убивать в прямом эфире

Говорится, что перед нападением он переоделся в туалете, надев на себя футболку одной из рок-групп, достал из рюкзака оружие и пошел в класс. Первый выстрел произошел из пневматического пистолета, после чего начал избивать молотком учеников и учительницу по биологии.