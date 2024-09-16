Губернатор назвал критической ситуацию с заболеваемостью COVID в Самарской области

«Сейчас на лечении у нас находятся 2904 пациента с COVID-19. Подавляющее количество — на амбулаторном. Это говорит о легком и средне-тяжелом течении болезни. 85 человек госпитализированы. Как правило, это пациенты с сопутствующими заболеваниями. Мы работаем с превентивной тактикой. Даже если у пациента старше 60 лет и с наличием одного или двух серьезных хронических заболеваний есть легкое течение COVID-19, мы его госпитализируем именно для профилактики осложнения», — рассказал Армен Бенян.