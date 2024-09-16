Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей

В связи с истечением срока полномочий были уволены председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и его заместители Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова. По той же причине были освобождены от должностей министр жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Владимирович Новик и министр курортов и туризма РК Сергей Александрович Ганзий.
После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все его указанные выше вице-премьеры были назначены на свои должности вновь.
О том, что новым министром курортов и туризма станет Сергей Ганзий, глава Республики Крым сообщал об этом 12 сентября. Указа о назначении на должность министра ЖКХ на сайте Совмина пока нет.
Ранее депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики, а также утвердили кандидатуры его заместителей. Соответствующее решение было принято на первом заседании сессии в четверг, 12 сентября.