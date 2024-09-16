Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей

В связи с истечением срока полномочий были уволены председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и его заместители Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова. По той же причине были освобождены от должностей министр жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Владимирович Новик и министр курортов и туризма РК Сергей Александрович Ганзий.