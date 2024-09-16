В Брюсселе демонстранты вышли на протест против закрытия завода Audi



Bloomberg уточнил, что протест стал ответом на жесткую конкуренцию со стороны иностранных производителей, поставляющих дешевую продукцию в страны Евросоюза.



Большинство из 3 тыс. рабочих, занятых на заводе Audi, возглавили протест. Активисты зажгли дымовые шашки с розовым и зеленым дымом — цвета основных профсоюзов, а также петарды.



Audi Brussels сообщила, что не планирует производить свою флагманскую модель автомобиля Q8 e-tron на заводе в Брюсселе после 2025 года. Из-за этого под угрозой оказались более 3 тыс. рабочих мест, а также несколько сотен субподрядчиков. И хотя представитель Audi Brussels Питер Д’Хур сказал, что завод не обязательно будет закрыт, шансов на то, что объем производства сохранится, практически нет, говорится в материале.



В начале сентября Bloomberg и Süddeutsche Zeitung сообщили, что крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии впервые в своей 87-летней истории. Планируется закрыть как минимум один крупный автомобильный завод и одно производство по выпуску комплектующих.



Концерн Volkswagen еще 30 лет назад договорился с профсоюзами, что не будет увольнять сотрудников по производственным причинам, недавно это соглашение в очередной раз обновили — до 2029 года, но теперь его могут отменить ради жесткой экономии — в связи со стагнацией потребительских расходов и переходом на электромобили.



В январе 2024 года Китай стал крупнейшим экспортером машин в мире. В 2023 году страна продала рекордное количество автомобилей за рубеж. Китайская ассоциация легковых автомобилей подсчитала, что за границу было продано 5,26 млн машин.