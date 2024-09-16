Андрей Бочаров поручил КСП проверить эффективность ЖКХ Волгограда

В 2015 году сети водоснабжения и водоотведения Волгограда были переданы в концессионное управление. По информации властей, соответствующее решение позволило привлечь в модернизацию коммунального хозяйства частные инвестиции. В 2023 году компания-инвестор «Лидер» по соглашению с администрацией Волгоградской области вышла из проекта, а контроль за его реализацией был в полной мере возвращён региону и муниципалитету.