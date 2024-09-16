Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка

«Самарская область для нас — один из ключевых регионов, в ком мы заинтересованы и с кем работаем. Исходим из того, что потенциал достаточно большой с точки зрения тех возможностей и ресурсов, которые здесь есть: человеческие и природные. Мы действительно рассчитываем на то, что сможем построить большую комплексную работу. Есть определенные конкретные проекты и мы в целом знакомы с этими направлениями, над которыми вы сейчас работаете. Они очень интересные, будем выстраивать систему взаимоотношений по всем направлениям. Рассчитываем, что не только наши финансовые возможности, но и интеллектуальный потенциал Газпромбанка будет востребован и принесет пользу Самарской области», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев.