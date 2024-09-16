Президент Ирана опроверг передачу гиперзвуковых ракет хуситам

Президент Ирана указал, что еще до обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года у Йемена были ракетные вооружения и сейчас он производит их самостоятельно. По словам Пезешкиана, людям нужна неделя, чтобы доехать из Ирана в Йемен, и ракеты не могут быть доставлены быстрее этого срока.