Президент Ирана опроверг передачу гиперзвуковых ракет хуситам

«Они (хуситы. — Ред.) знают, что Иран не может дать им ракеты. У Ирана есть гиперзвуковые ракеты, но не того типа, что они применяли», — сказал Пезешкиан, его слова приводит агентство Tasnim.
Президент Ирана указал, что еще до обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года у Йемена были ракетные вооружения и сейчас он производит их самостоятельно. По словам Пезешкиана, людям нужна неделя, чтобы доехать из Ирана в Йемен, и ракеты не могут быть доставлены быстрее этого срока.
Глава исполнительной власти Ирана указал, что у Исламской Республики и Йемена одинаковая точка зрения по палестино-израильскому конфликту и два государства осуждают действия Израиля в Газе. Пезешкиан указал, что США и Европа поставляют еврейскому государству вооружения, а судьба Палестины и анклава их не волнует.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 15 сентября сообщила, что ракета «земля — земля» была выпущена по Тель-Авиву и упала в открытой местности. Официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа позже заявил, что «Ансар Аллах» берет на себя ответственность за эту атаку. По его словам, этот удар — ответ на бомбардировку порта Ходейда в Йемене 20 июля, из-за которой погибли три человека и пострадали 87.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день пригрозил, что уничтожит любого, кто нападет на еврейское государство.
Иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер указал, что применение таких ракет хуситами демонстрирует достигнутую ими высокую мощь в военной области. Кроме того, это сигнал западным государствам, призывающий их убедить Израиль вывести войска из сектора Газа и заключить перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.