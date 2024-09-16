The National Interest: Россия может стать второй страной, разработавшей бомбардировщик-невидимку

Пентагон в Northrop B-2 Spirit представил новые стратегические элементы: технологию малозаметности («стелс») и возможности нести ядерные боеголовки. Это, по сути, означало, что B-2 может покончить с противниками не будучи обнаруженным. С тех пор США не только лидируют в области технологий малозаметности, но с момента появления F-117 Nighthawk и B-2 Spirit около 30 лет назад на голову опережают все остальные страны, пишет The National Interest.
Сегодня США командуют целым флотом малозаметных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и F-22 Raptor. В течение следующего десятилетия на смену В-2 должен прийти новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который уже проходит летные испытания.
Особенно обеспокоены фактом появления стелс-бомбардировщиков у США Россия и Китай, которые оперативно разрабатывают собственные самолеты-невидимки. Россию тревожит то, что В-2 могут использоваться для глубокого проникновения на территорию страны и нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. В результате она поставила задачу представить самолет-аналог, чтобы лишить США конкурентного преимущества.
Его прототип близок к завершению, а необходимые военному ведомству параметры самолета будут выдержаны, сообщила госкорпорация «Ростех» в январе 2024 года.
О начале сборки первого двигателя для ПАК ДА стало известно в конце 2020 года. В октябре 2022 года поступила информация о том, что опытные образцы двигателя для ПАК ДА прошли стендовые испытания, а в декабре 2023 года в «Ростехе» рассказали о работах по созданию испытательной базы и стендового оборудования для тестирования авиационных пусковых устройств комплекса.
О ПАК ДА известно немного. Однако в открытых источниках сообщается, что он спроектирован по схеме «летающее крыло».
ПАК ДА должен заменить состоящие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.
Если работы над ПАК ДА будут успешно завершены, Россия станет второй страной, создавшей стелс-бомбардировщик. В этом плане, по данным американской разведки, она опережает Китай, чьи военные возможности в последнее время стремительно растут. Однако Пекин еще не представил свой бомбардировщик-невидимку Xian H-20, который сейчас находится на стадии разработки.
Впрочем, разработать самолет-невидимку гораздо проще, чем произвести или принять на вооружение. Первоначально предполагалось, что первые российские «стелсы» начнут поступать в войска в 2023—2025 годах, а их массовое производство стартует в 2027 году. Но позднее в «Ростехе» сообщили, что сроки производства ПАК ДА сдвинули на конец десятилетия в связи с запуском в серию модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2.