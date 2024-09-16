The National Interest: Россия может стать второй страной, разработавшей бомбардировщик-невидимку

Пентагон в Northrop B-2 Spirit представил новые стратегические элементы: технологию малозаметности («стелс») и возможности нести ядерные боеголовки. Это, по сути, означало, что B-2 может покончить с противниками не будучи обнаруженным. С тех пор США не только лидируют в области технологий малозаметности, но с момента появления F-117 Nighthawk и B-2 Spirit около 30 лет назад на голову опережают все остальные страны, пишет The National Interest.