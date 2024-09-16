Александр Гусев высказался о пожароопасном периоде в Воронежской области

«Но нет никаких оправданий тем, кто решил развести костёр на природе или на своем участке — в то самое время, пока другие круглосуточно пытаются остановить огонь. Ещё раз обращаюсь к воронежцам: разведение огня в сложившихся условиях категорически недопустимо! Не делайте этого сами и не позволяйте другим».