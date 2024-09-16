Александр Гусев высказался о пожароопасном периоде в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев высказался о ситуации с пожарами в Воронежской области. Слова главы региона привели в Telegram-канале облправительства.
«К сожалению, погода не дает нам возможности, что называется, выдохнуть. Ближайшие две недели, судя по всему, будут достаточно напряженными. Здесь, конечно, важна скоординированная работа. Нужно вовремя выявлять очаги и своевременно оповещать, в том числе и федеральные структуры, не только наши местные добровольные пожарные подразделения», — отметил Александр Гусев.
Губернатор также подчеркнул важность скоординированного взаимодействия всех служб — МЧС, добровольной пожарной охраны, лесной охраны и муниципальных сил пожаротушения.
Ранее глава региона поблагодарил воронежцев, которые вместе с пожарными встали на борьбу с огнем в Ямном:
«Но нет никаких оправданий тем, кто решил развести костёр на природе или на своем участке — в то самое время, пока другие круглосуточно пытаются остановить огонь. Ещё раз обращаюсь к воронежцам: разведение огня в сложившихся условиях категорически недопустимо! Не делайте этого сами и не позволяйте другим».
Напомним, за два выходных дня спасатели МЧС потушил 70 ландшафтных пожаров на общей площади порядка 100 гектаров. Перехода огня на объекты инфраструктуры удалось избежать.