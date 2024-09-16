The National Interest: эскалация под арктическими льдами — Канада меняет баланс сил

На его взгляд, если не на всей протяженности северных морских путей, то на входах и выходах новые канадские субмарины смогут заходить под лед, и противостояние под водой выиграют те, кто будет превосходить по качеству акустики и торпед: «В проливах со сложной ледовой обстановкой скрытная неатомная подлодка с высококлассным гидроакустическим комплексом и современными торпедами окажется смертельно опасным врагом для любой атомной подлодки. Более того, можно быть уверенным в том, что она “выиграет” первый выстрел. Это может серьезно изменить баланс сил в некоторых случаях».