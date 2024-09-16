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The National Interest: эскалация под арктическими льдами — Канада меняет баланс сил

Канада объявила о закупке 12 подводных лодок с обычными двигателями, способных плавать под арктическими льдами. Россия предупреждает о «радикальном» изменении угрозы в арктическом регионе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
HMCS Chicoutimi — дальняя подводная лодка класса «Апхолдер» Королевского военно-морского флота Канады
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Канада, член НАТО, в июле объявила о намерении купить 12 обычных подлодок, способных передвигаться подо льдом. Они позволят канадскому флоту скрытно обнаруживать и сдерживать морские угрозы, контролировать свои морские пути и обеспечат ударные возможности в арктическом регионе, пишет The National Interest.

Покупка этих подводных лодок — часть обновленной стратегии Оттавы, получившей название «Наш Север, сильный и свободный».

«Как страна с самой протяженной береговой линией в мире Канада нуждается в новом флоте подводных лодок. Он позволит нам защитить свой суверенитет… и внести ощутимый вклад в безопасность наших партнеров и союзников по НАТО», — заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Кроме того, Оттава инвестировала сотни миллионов долларов в поддержание в строю своих четырех существующих подводных лодок класса «Виктория».

Официальная Москва в целом нейтрально отреагировала на решение Оттавы закупить 12 новых подлодок, однако его резко осудили российские СМИ. Например, военный обозреватель Александр Тимохин считает, что новые подлодки Канады «могут все радикально изменить».

По его словам, сейчас угрозу для России представляют только США и теоретически Великобритания, поскольку у них есть атомные подводные лодки, прямой выход в Северный Ледовитый океан и опыт подледного плавания. У других арктических стран НАТО атомных субмарин нет.

Сегодня Канада, как пишет Тимохин, располагает четырьмя дизель-электрическими подводными лодками: три базируются в Тихом океане и одна — в Атлантике. Но из-за устаревания и износа они не представляют для России значительной угрозы.

Современные неатомные подлодки оснащены воздухонезависимой энергетической установкой или литий-ионной батареей, что позволяет им быть гораздо тише и находиться под водой гораздо дольше традиционных дизель-электрических субмарин.

Благодаря этому они могут проводить не только подводные, но и подледные плавания, пишет Тимохин.

На его взгляд, если не на всей протяженности северных морских путей, то на входах и выходах новые канадские субмарины смогут заходить под лед, и противостояние под водой выиграют те, кто будет превосходить по качеству акустики и торпед: «В проливах со сложной ледовой обстановкой скрытная неатомная подлодка с высококлассным гидроакустическим комплексом и современными торпедами окажется смертельно опасным врагом для любой атомной подлодки. Более того, можно быть уверенным в том, что она “выиграет” первый выстрел. Это может серьезно изменить баланс сил в некоторых случаях».