Франция повела Армению в Европу. Париж дружит с Ереваном и враждует с Баку

Уходящий со своего поста глава французского МИДа Стефан Сежурне посетил Ереван, где заверил своих собеседников в готовности Парижа и дальше содействовать сближению Армении с Евросоюзом, а также развивать сотрудничество в оборонной сфере и стратегической инфраструктуре. Кроме того, он предостерег Москву от давления на «движущийся к демократии» Ереван. Сближение Армении и Франции сопровождается скандалами во французско-азербайджанских отношениях. В то время как Ереван видит в Париже главного западного союзника, Баку обвиняет Францию в подавлении демократии и неоколониальной политике.