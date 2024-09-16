Франция повела Армению в Европу. Париж дружит с Ереваном и враждует с Баку

В понедельник на фоне смены правительства Франции и переформатирования состава Еврокомиссии президент республики Эмманюэль Макрон предложил кандидатуру Стефана Сежурне на пост члена «европейского правительства». Таким образом, нынешнее турне господина Сежурне, вероятно, станет для него завершающим в должности главы МИД Франции. Помимо Армении в программу вошло посещение Молдавии и Греции. «Французская дипломатия занимается с этими тремя партнерами вопросами мира, суверенитета в Европе и для Европы», — заявил дипломат в своем видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Итоги визита в Ереван Стефан Сежурне подвел на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. «Во Франции очень мало тем, вокруг которых есть полный консенсус всех сил и народа. Одна из таких тем — Армения», — сообщил Стефан Сежурне. Обвинив Россию в попытках оказать давление на Армению, министр пообещал, что Париж будет помогать Еревану отстаивать свое право на движение по пути свободы и демократии.
Первоочередными практическими шагами в этом направлении глава МИД Франции назвал содействие в укреплении стратегической инфраструктуры Армении, в частности в энергетике и водоснабжении, поддержку программы армянского правительства «Перекресток мира» по урегулированию на Южном Кавказе, а также развитие военно-технических связей двух стран. «Мы продолжим сотрудничество с Арменией в сфере обороны. Армения должна иметь возможность защитить свою целостность, территорию, население», — заявил Стефан Сежурне.
Призвав к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией до глобального климатического саммита, который пройдет
По его словам, Азербайджан должен доказать, что действительно стремится к миру.
«Наши отношения особенные. Сотрудничество между Арменией и Францией продолжается на всех уровнях: руководителей стран, парламентов, отдельных ведомств. Хочу подчеркнуть поддержку Францией расширения наших отношений с Евросоюзом», — заявил, в свою очередь, Арарат Мирзоян, напомнив о начале переговоров по либерализации визового режима с ЕС.
Визит Стефана Сежурне в Ереван совпал с началом сбора подписей за вступление страны с ЕС, который пройдет с 16 сентября по 14 ноября. Для вынесения проекта закона на обсуждение парламента требуются подписи 50 тыс. граждан.
Отношения Еревана и Парижа могут получить новое ускорение после формирования нового правительства во главе с Мишелем Барнье.
«С нетерпением жду вашего официального визита в Армению, который станет прекрасной возможностью для обсуждения вопросов расширения сотрудничества между Арменией и Францией и определения новых программ», — написал в приветственном послании своему французскому коллеге премьер-министр Франции Никол Пашинян.
Одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества становятся военно-технические связи. Последним подтверждением этого стал состоявшийся на прошлой неделе четырехдневный визит в Париж делегации Минобороны Армении во главе с начальником Военной академии Министерства обороны Арсеном Мангасаряном. В ходе встреч с руководством французской военной школы Сен-Сир стороны договорились о расширении сотрудничества и об обмене курсантами.
Ереван начал получать французскую военную помощь в 2023 году. Первая партия бронеавтомобилей была доставлена в страну через Грузию. В октябре 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), а также подписать письмо о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral и обучать армянских военных в области ПВО.
В феврале этого года глава Минобороны Армении Сурен Папикян и Себастьян Лекорню на встрече в Ереване наметили новые направления оборонного сотрудничества. Особое внимание они уделили вопросам военного образования, боевой подготовки, различных учений, консультационной и экспертной поддержки. В июне Себастьян Лекорню сообщил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Комментируя сделку по CAESAR, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция провоцирует очередной виток эскалации на Южном Кавказе. Схожее заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «Армения проводит политику милитаризации, это факт. Активная поддержка Армении рядом западных стран, особенно Францией, создает напряженность на Южном Кавказе».
Развитие отношений Еревана и Парижа сопровождается непрекращающимися громкими скандалами во французско-азербайджанских отношениях.
В то время как Ереван видит в Париже главного западного партнера, Баку обвиняет Францию в подавлении демократии, неоколониализме и проведении деструктивной политики в регионе.
Одним из раздражителей остается вопрос о деятельности на территории Армении наблюдательной миссии ЕС, которую в Баку и Москве считают военно-полицейской. «Присутствие наблюдателей очень важно для снижения рисков и усиления прозрачности», — заявил в Ереване Стефан Сежурне. Однако в Баку требуют сворачивания миссии. «Между Арменией и Азербайджаном согласован регламент, который определяет рамки для проведения делимитации границы. Этот процесс будет продолжаться на двусторонней основе», — заявил Хикмет Гаджиев, по словам которого «нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского союза действовала вблизи границы Азербайджана с армянской стороны».
В свою очередь, как заявил на прошлой неделе пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, «всем известны нарушения международного права, неоколониальная политика, расизм, дискриминация, исламофобия и ограничение прав человека Францией, которая озвучивает претензии к судебной власти и правам человека в Азербайджане и пытается преподать миру урок демократии».
В начале сентября в Баку прошла конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта». Во встрече приняли участие гражданские активисты Союза Коморских Островов и Майотты. А в июле в Баку прошел первый Съезд движений за независимость территорий, колонизированных Францией.