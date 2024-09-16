Иран готов к переговорам по своей ядерной программе, но на новых условиях

В июле 2015 года Иран и шесть международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД. В рамках этой сделки Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие с него международных санкций. Предполагалось, что у него будет не более 300 кг урана, обогащенного максимум на 3,67%, что достаточно для мирных целей. Однако в 2018 году США по решению тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из СВПД, вернув санкции в отношении Ирана. Выждав год, Тегеран начал отказываться от ряда обязательств в рамках СВПД, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. Весной 2021 года, после того как Белый дом занял Джо Байден, стороны начали переговоры по восстановлению сделки. Однако к осени 2022 года процесс оказался фактически парализован.