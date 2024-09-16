США завершили вывод войск из Нигера

«Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили безопасное, упорядоченное и ответственное завершение вывода войск без осложнений к взаимно согласованной дате 15 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
Армия США в течение 10 лет обучала военные силы Нигера и поддерживала контртеррористические операции партнеров против «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в регионе.
Процесс вывода войск США из Нигера начался 19 мая после взаимного установления его условий.
В начале августа сообщалось, что американские военные покинули свою последнюю базу в Нигере и передали контроль над ней вооруженным силам страны.
Кроме того, Германия 30 августа завершила вывод контингента из Нигера. Военнослужащие и 146 т военной техники были вывезены на пяти грузовых самолетах. В конце прошлого года Нигер также покинули французские войска.