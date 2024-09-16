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США завершили вывод войск из Нигера

Министерство обороны США и министерство национальной обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода американских войск и средств из этой страны. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщается на сайте африканского командования США.

Источник: AP 2023

«Эффективное сотрудничество и связь между вооруженными силами США и Нигера обеспечили безопасное, упорядоченное и ответственное завершение вывода войск без осложнений к взаимно согласованной дате 15 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Армия США в течение 10 лет обучала военные силы Нигера и поддерживала контртеррористические операции партнеров против «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в регионе.

Процесс вывода войск США из Нигера начался 19 мая после взаимного установления его условий.

В начале августа сообщалось, что американские военные покинули свою последнюю базу в Нигере и передали контроль над ней вооруженным силам страны.

Кроме того, Германия 30 августа завершила вывод контингента из Нигера. Военнослужащие и 146 т военной техники были вывезены на пяти грузовых самолетах. В конце прошлого года Нигер также покинули французские войска.