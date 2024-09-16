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Грузия на две недели введет ограничения на единственном КПП с Россией

Пункт пропуска на границе России и Грузии будет закрыт по утрам в течение двух недель. Об этом сообщила служба доходов Минфина республики, передает Sputnik Грузия.

Источник: РИА "Новости"


Речь идет о контрольно-пропускном пункте «Казбеги» (с российской стороны — Верхний Ларс). Ограничение будет действовать в промежутках между 6:00 и 9:00 (5:00 и 8:00 мск) с 18 сентября по 2 октября.

Причиной временного закрытия КПП в ведомстве назвали ремонтные работы на дорогах.

В июле власти Эстонии предложили закрывать по ночам два контрольно-пропускных пункта с Россией — «Лухамаа» и «Койдула». КПП «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, таможенное оформление перевозимых товаров — с 7:00 до 19:00.

Предлагаемое изменение не касается железнодорожного пункта пропуска в Койдула. Глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв объяснил, что ограничения необходимы для усиления контроля за подсанкционными товарами, а также для обеспечения безопасности движения.