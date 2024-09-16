Санду заявила, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

«Надеемся, что у нас будет возможность решить приднестровскую проблему. Но если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все [интегрироваться] вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — сказала Санду в интервью телеканалу «Молдова 1».
По ее словам, Брюссель не ставит перед Кишиневом цель урегулировать проблему Приднестровья до интеграции в ЕС. Санду также заверила, что Молдавия рассматривает только мирные, дипломатические способы решений.
Приднестровье было провозглашено 2 сентября 1990 года на территории левобережных районов Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства российских миротворцев. Ранее власти Приднестровья обвинили Кишинев в стагнации переговоров, они настаивают на возобновлении встреч на всех площадках. В Молдавии же заявляют, что переговоры невозможны до урегулирования ситуации на Украине.
В июне 2022 года ЕС предоставил Молдавии и Украине статус стран-кандидатов, выдвинув несколько условий для формального начала переговоров о присоединении. В декабре прошлого года саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве этих стран.