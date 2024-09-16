Санду заявила, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

«Надеемся, что у нас будет возможность решить приднестровскую проблему. Но если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все [интегрироваться] вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — сказала Санду в интервью телеканалу «Молдова 1».