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В Госдепе сообщили о неготовности США объявить о разрешении ВСУ бить вглубь РФ

США по итогам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не готовы объявить, что разрешают Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в Госдепартаменте США.

Источник: AP 2023

О том, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, планирует во время своей поездки в США представить стратегию американскому президенту Джо Байдену, сообщила 14 сентября немецкая газета Bild. Стратегия будет представлена также и кандидатам в президенты как от Республиканской, так и от Демократической партии Дональду Трампу и Камале Харрис.

Она включает в себя требование на разрешение ударов дальнобойным западным оружием по территориям РФ, а также создание соглашения о временном прекращении огня на отдельных участках, что позволит «временно заморозить ситуацию».