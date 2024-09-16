В Госдепе сообщили о неготовности США объявить о разрешении ВСУ бить вглубь РФ

О том, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, планирует во время своей поездки в США представить стратегию американскому президенту Джо Байдену, сообщила 14 сентября немецкая газета Bild. Стратегия будет представлена также и кандидатам в президенты как от Республиканской, так и от Демократической партии Дональду Трампу и Камале Харрис.