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Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос.

Источник: AP 2023

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав также фотографию «повестки».

Губернатор предупредил, что его опередят российские военнослужащие.

«Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — сообщил Филимонов.

Ранее в СК пообещали дать правовую оценку заочному предъявлению государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам.