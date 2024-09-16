Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале, опубликовав также фотографию «повестки».
Губернатор предупредил, что его опередят российские военнослужащие.
«Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — сообщил Филимонов.
Ранее в СК пообещали дать правовую оценку заочному предъявлению государственным бюро расследований (ГБР) Украины обвинений директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам.