В Абхазии увидели в словах Иванишвили путь к мирному процессу

«Обратили внимание на прозвучавшее недавно заявление Иванишвили о том, что власти Грузии после победы на парламентских выборах найдут в себе силы принести извинения за то, что “национальное движение” в 2008 году “окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев”. Будем надеяться, что г-н Иванишвили более искренен в своих намерениях и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией», — говорится в комментарии.