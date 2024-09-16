В Абхазии увидели в словах Иванишвили путь к мирному процессу

В Абхазии надеются, что Иванишвили найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
«Обратили внимание на прозвучавшее недавно заявление Иванишвили о том, что власти Грузии после победы на парламентских выборах найдут в себе силы принести извинения за то, что “национальное движение” в 2008 году “окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев”. Будем надеяться, что г-н Иванишвили более искренен в своих намерениях и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией», — говорится в комментарии.
Как отмечает МИД, если заявление Иванишвили «подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям».
«Заявление господина Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях», — говорится в комментарии.
МИД напомнил, что еще в 1956 году ЦК КП Грузии на августовском пленуме также осудил действия грузинского руководства в отношении Абхазии в период правления Сталина и Берии.
«27 июня 1978 года Эдуард Шеварднадзе на XI пленуме ЦК компартии Грузии заявил: “Прямо надо сказать, что в прошлом, в известном нам периоде, в отношении абхазского народа проводилась политика, которую практически следует назвать как шовинистическую, давайте будем называть вещи своими именами, которая в корне противоречит как интересам грузинского народа, так и интересам абхазского народа”. К сожалению, это не помешало г-ну Шеварднадзе развязать войну 1992 году в Абхазии», — говорится в комментарии МИД.