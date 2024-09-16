США расширили санкции против Грузии за нарушение прав человека

Одновременно Госдепартамент США ввел новые визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, обвинив их в подрыве грузинской демократии. «В число этих лиц входят правительственные и муниципальные чиновники, которые злоупотребили своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, сотрудники правоохранительных органов, причастные к избиению протестующих, и члены парламента, сыгравшие решающую роль в продвижении недемократического законодательства», — говорится в заявлении Госдепа.