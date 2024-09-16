США расширили санкции против Грузии за нарушение прав человека

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе назвал санкции попыткой США повлиять на электорат перед парламентскими выборами 26 октября.
Санкции введены против начальника департамента специальных операций Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури. В заявлении Минфина США указано, что они руководили силами безопасности, подавлявшими весенние протесты.
Также под санкции попал основатель «Альт-инфо» Константин Моргошия. Минфин США заявил, что господин Моргошия использовал свою медиакомпанию для разжигания ненависти, распространения дезинформации и угроз. В санкционный список включен и связанный с «Альт-инфо» Зураб Махарадзе, которого Минфин США назвал «одним из самых ярых сторонников насилия против мирных демонстрантов».
Одновременно Госдепартамент США ввел новые визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, обвинив их в подрыве грузинской демократии. «В число этих лиц входят правительственные и муниципальные чиновники, которые злоупотребили своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, сотрудники правоохранительных органов, причастные к избиению протестующих, и члены парламента, сыгравшие решающую роль в продвижении недемократического законодательства», — говорится в заявлении Госдепа.
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» заявил, что санкции США являются вмешательством в парламентские выборы. «Они является оскорблением полиции, с одной стороны, оскорблением института МВД, с другой стороны, и попыткой оказать влияние на выбор и волю грузинского народа, с третьей стороны. Это является вмешательством в грузинские выборы», — сказал Мамука Мдинарадзе (цитата по ТАСС).
Парламент Грузии одобрил закон об иноагентах в середине мая несмотря на массовые протесты по всей стране. После принятия закона власти США ввели визовые ограничения в отношении некоторых грузинских чиновников, отменили совместные военные учения и объявили о пересмотре двусторонних отношений. Евросоюз также приостановил процесс вступления Грузии в объединение.