FT: ЕС может выделить Украине кредит в размере $44,48 млрд без участия США

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. ЕС договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около $44,48 млрд до конца 2024 года независимо от участия США. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.
По ее данным, такой односторонний шаг может быть предпринят на фоне опасения Брюсселя, что Будапешт помешает предоставить США гарантии, которые нужны для участия в погашении кредита замороженными активами России. Правительство Орбана пытается отложить принятие решения до проведения президентских выборов в США, однако ЕС должен уже сейчас подготовить альтернативу, чтобы помощь дошла до Киева до конца года.
«Необходимо срочно принять предложение до конца октября, чтобы союзный кредит мог быть предоставлен до конца 2024 года для будущих выплат траншами», — приводит газета проект предложения.
Согласно нему, выделение нового кредита будет считаться расширением помощи, которое потребует поддержки большинства стран-участниц ЕС, а не единогласного голосования, что поможет обойти вето Венгрии.
Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены «до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». 14 июня представитель вашингтонской администрации на брифинге заявил, что Украина может рассматривать кредит стран G7 в размере $50 млрд в качестве гранта, ей не нужно будет ничего возмещать.