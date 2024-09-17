FT: ЕС может выделить Украине кредит в размере $44,48 млрд без участия США

Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены «до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». 14 июня представитель вашингтонской администрации на брифинге заявил, что Украина может рассматривать кредит стран G7 в размере $50 млрд в качестве гранта, ей не нужно будет ничего возмещать.