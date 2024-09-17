«Британия дерзко предлагает поставить Украине англо-французские крылатые ракеты Sotrm Shadow. <..> Возможно, это глупое решение усугубить конфликт не спровоцирует более масштабного столкновения в Европе. <…> Но если война разрастется, то мы не сможем в ней участвовать», — заявил он.
По словам Хитченса, британская армия испытывает отчаянную нехватку новобранцев и экипировки, в то время, как Королевский флот находится в худшем состоянии за последние 350 лет. При этом у Лондона совершенно нет денег на финансирование каких-либо военных действий.
«Я все еще совершенно не понимаю, зачем вообще Британия участвует в прокси-войне между США и Россией», — резюмировал журналист.
На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь разрешением со стороны США.
Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, а фактически принимают решение о прямом вступлении в украинский конфликт.
При этом, как добавил Путин, непосредственное участие стран НАТО изменит суть боевых действий на Украине. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, подчеркнул президент.