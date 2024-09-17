Парламент Франции 17 сентября рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона

Нижняя палата французского парламента во вторник, 17 сентября, рассмотрит резолюцию об отставке президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости.
Данное предложение было выдвинуто партией «Непокорившаяся Франция». Резолюцию поддержали 81 депутат.
Напомним, 68 статья Конституции Франции позволяет отстранить главу государства от должности в случае нарушения им своих обязанностей.
Теперь Бюро (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) должно принять решение о приемлемости резолюции, после чего документ рассмотрит законодательная комиссия, которая также должна дать добро.
Следующий этап — голосование в нижней палате парламента. За резолюцию должны проголосовать две трети депутатов.