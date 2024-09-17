В Уфе на ремонт медицинских учреждений потратят восемь млрд рублей

В Башкирии насчитывается 2085 фельдшерско-акушерских пунктов, и по их числу регион находится в лидерах страны. А с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республике открылись 433 модульных медпункта. В планах на этот год — монтаж 135 новых пунктов, 92 из которых уже установлены. В 2025 году откроют ещё 134 ФАПа.