В Уфе на ремонт медицинских учреждений потратят восемь млрд рублей

В Башкирии насчитывается 2085 фельдшерско-акушерских пунктов, и по их числу регион находится в лидерах страны. А с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республике открылись 433 модульных медпункта. В планах на этот год — монтаж 135 новых пунктов, 92 из которых уже установлены. В 2025 году откроют ещё 134 ФАПа.
Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания башкирского Кабмина.
— С 2021-го по 2023 год в регионе возвели 17 новых медицинских объектов, выполнили капитальный ремонт 66 учреждений, — пояснил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. — В планах на 2025 год — ввести в эксплуатацию шесть поликлиник, в том числе три детские.
Г-н Рахматуллин отметил, что для улучшения качества первичной медико-санитарной помощи в регионе с 2021 года приобрели 558 автомобилей и 13 908 единиц медицинского оборудования. В дальнейшем поставки планируют производить по новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Министр здравоохранения РБ сообщил, что по программе модернизации уфимских медицинских учреждений уже стартовали работы в республиканской больнице имени Куватова, детских поликлиниках № 2 и № 5 и республиканском противотуберкулёзном диспансере. Здесь предполагается капитальный ремонт по единому дизайн-проекту и техническое переоснащение медучреждений.
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что первый объект по программе модернизации уфимских учреждений здравоохранения запланировали сдать уже в октябре этого года.
— Всего в эту программу до 2030 года заложили восемь миллиардов рублей, — уточнил Радий Фаритович. — Считаю, что это большая помощь Уфе.