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Минюст усмотрел в поведении Земфиры антироссийскую политическую деятельность

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции заявило, что певица Земфира Рамазанова (Земфира) занимается антироссийской политической деятельностью, что стало основанием для ее включения в реестр иноагнетов. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Судом также установлено, что 10.02.2023 в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — управление) поступили материалы, подтверждающие распространение Рамазановой З. Т. материалов и сообщений, предназначенных для неограниченного круга лиц. При этом в материалах управления также содержатся факты, подтверждающие осуществление Рамазановой З. Т. политической деятельности», — сказано в материалах дела.

Там отмечается, что эта деятельность выразилась в размещении на Youtube-канале и в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критикой России из-за проведения специальной военной операции.

14 июня 2023 года Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов. Певица безуспешно пыталась добиться отмены решения Минюста в апелляционной и кассационной инстанциях. Она подала жалобу в Мосгорсуд.