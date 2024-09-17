Минюст усмотрел в поведении Земфиры антироссийскую политическую деятельность

«Судом также установлено, что 10.02.2023 в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — управление) поступили материалы, подтверждающие распространение Рамазановой З. Т. материалов и сообщений, предназначенных для неограниченного круга лиц. При этом в материалах управления также содержатся факты, подтверждающие осуществление Рамазановой З. Т. политической деятельности», — сказано в материалах дела.