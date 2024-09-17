Красноярску назначили нового прокурора

Справка: Валерий Юхновец в 1993 году окончил юрфак КГУ, затем служил в армии. В декабре 1994 года был принят на работу в органы прокуратуры Красноярского края следователем Канской межрайонной прокуратуры. В дальнейшем работал прокурором Балахтинского района, Зеленогорска и Лесосибирска. В 2021 году Валерий Викторович был назначен начальником отдела по вопросам государственной службы и кадров в прокуратуре Красноярского края.