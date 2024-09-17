Красноярску назначили нового прокурора

Накануне он был представлен коллективу.
В ходе совещания прокурор края Роман Тютюник определил основные задачи, требующие вмешательства и пристального контроля со стороны нового прокурора города. В числе приоритетных выделены вопросы комплексного развития территорий Красноярска, строительства объектов образования, спорта, дорог, профилактики правонарушений, противодействия коррупции и защиты прав несовершеннолетних.
Справка: Валерий Юхновец в 1993 году окончил юрфак КГУ, затем служил в армии. В декабре 1994 года был принят на работу в органы прокуратуры Красноярского края следователем Канской межрайонной прокуратуры. В дальнейшем работал прокурором Балахтинского района, Зеленогорска и Лесосибирска. В 2021 году Валерий Викторович был назначен начальником отдела по вопросам государственной службы и кадров в прокуратуре Красноярского края.
Юхновец женат, воспитывает двоих сыновей.
Напомним, прежнего красноярского прокурора Виталия Пацана в августе перевели на работу в Вологодскую область.