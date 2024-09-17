США закрыли расследование «гаванского синдрома»

Годом ранее сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что «гаванский синдром» у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями «иностранных противников». Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила об этих выводах, заявив, что американская разведка не делала заключений о причастности к этим инцидентам России.