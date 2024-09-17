Путин подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска

Президент, приняв соответствующее предложение российского правительства, рекомендовал региональным органам государственной власти и местному самоуправления участвовать в подготовке и проведении празднования столетия Магнитогорска.
Напомним, Магнитогорск был основан в 1929 году у горы Магнитная на юге Челябинской области. Его появление здесь стала возможным после начала строительства самого крупного в СССР металлургического предприятия. Сегодня Магнитогорск является вторым по численности населения городом в Челябинской области, ММК продолжает быть одним из столпов металлургической отрасли России.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что более 200 мотоциклистов собрались в Магнитогорске, чтобы познакомиться с Южным Уралом.