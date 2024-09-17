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Путин подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска

Документ опубликовали на портале правовой информации, он определяет отметить вековой юбилей города металлургов в 2029 году.

Источник: РИА "Новости"

Президент, приняв соответствующее предложение российского правительства, рекомендовал региональным органам государственной власти и местному самоуправления участвовать в подготовке и проведении празднования столетия Магнитогорска.

Напомним, Магнитогорск был основан в 1929 году у горы Магнитная на юге Челябинской области. Его появление здесь стала возможным после начала строительства самого крупного в СССР металлургического предприятия. Сегодня Магнитогорск является вторым по численности населения городом в Челябинской области, ММК продолжает быть одним из столпов металлургической отрасли России.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что более 200 мотоциклистов собрались в Магнитогорске, чтобы познакомиться с Южным Уралом.

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