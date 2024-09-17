Путин подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска

Напомним, Магнитогорск был основан в 1929 году у горы Магнитная на юге Челябинской области. Его появление здесь стала возможным после начала строительства самого крупного в СССР металлургического предприятия. Сегодня Магнитогорск является вторым по численности населения городом в Челябинской области, ММК продолжает быть одним из столпов металлургической отрасли России.