Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами США

Трамп добавил, что в случае победы на выборах намерен урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации, которая состоится 20 января. «Я хочу, чтобы это было сделано еще до того, как я займу Овальный кабинет. Я хочу, чтобы это произошло, пока я буду избранным президентом, потому что [этот конфликт] необходимо урегулировать», — отметил республиканец.