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Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами США

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами Соединенных Штатов.

Источник: AP 2023

«Существуют внешние силы, среди которых есть враги. Вы называете их Россия, Китай и другие. Я не знаю, являются ли они врагами. Мне кажется, мы отлично будем ладить с Китаем. Думаю, мы отлично будем ладить с Россией», — сказал он в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в X (ранее Twitter).

Трамп добавил, что в случае победы на выборах намерен урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации, которая состоится 20 января. «Я хочу, чтобы это было сделано еще до того, как я займу Овальный кабинет. Я хочу, чтобы это произошло, пока я буду избранным президентом, потому что [этот конфликт] необходимо урегулировать», — отметил республиканец.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией, и что, голосуя за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, американские граждане голосуют за войну с Россией.

Трамп Дональд