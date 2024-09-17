Юрий Трутнев: «Байкал» полетит в 2026 году

— В 2026-м году он полетит в той или другой версии. Сейчас очень важно добиться того, чтобы эта версия была именно той, которая нужна людям. Потому что самолет должен быть безопасным, самолет должен быть не очень дорогим, самолет должен садиться на короткую полосу, — отметил Юрий Трутнев.