Юрий Трутнев: «Байкал» полетит в 2026 году

Выпуск самолета «Байкал» (ЛМС-901) планируется начать в 2026 году. Об этом в своем интервью рассказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Напомним, что на пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил ускорить разработку и запуск в серию этого самолета, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— В 2026-м году он полетит в той или другой версии. Сейчас очень важно добиться того, чтобы эта версия была именно той, которая нужна людям. Потому что самолет должен быть безопасным, самолет должен быть не очень дорогим, самолет должен садиться на короткую полосу, — отметил Юрий Трутнев.
Он добавил, что по поручению президента стоимость самолета удалось снизить до 260 млн рублей, а требуемую длину взлетно-посадочной полосы — до 350 метров, что снимает ряд ограничений для его эксплуатации на территории Дальнего Востока.
Напомним, что производство самолетов «Байкал» будет запущено в Хабаровском крае. Мощность нового производства составит до 20 самолетов в год.
— Строительство производственного корпуса для сборки «Байкалов» с необходимой инженерной инфраструктурой идет на территории опережающего развития в непосредственной близости к аэродрому «Дземги» и авиастроительным мощностям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Комсомольске-на-Амуре. Работы на стройплощадке планируется завершить до конца 2025 года. Выпуск самолета начнется после успешного проведения разработчиком программы летных испытаний, — рассказали в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях и авиационных работ. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5 — 3 тыс. км. «Байкал» создается для широкой области применения: грузовые и пассажирские перевозки, лесопатрульные и прочие мониторинговые работы, санавиация, спасательные и сельскохозяйственные работы.