Мотоциклы, дроны и РЭБ отвез в Курскую область губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Победа будет за нами!»

Ранее сообщалось, что участники юнармейского движения из Спасского муниципального района Приморья также собрали и отправили гуманитарный груз для детей Курской области и для земляков-военнослужащих. Ребята уже не первый раз участвуют в общероссийских акциях взаимопомощи «Мы вместе!» и «Курск, мы с тобой!».