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Мотоциклы, дроны и РЭБ отвез в Курскую область губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Победа будет за нами!»

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил Курскую область, где передал приморским соединениям военнослужащих полезный груз. Бойцы получили новые проходимые мотоциклы класса «эндуро», средства радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения и fpv-дроны.

«Морские пехотинцы, десантники, отряд “Тигр” все вместе, поддерживая друг друга, слаженно ведут наступление, освобождая населенные пункты, уверенные в своей победе», — сказал Олег Кожемяко.

Приобретенное в Приморье оборудование будет распределено между приморскими же подразделениями. Глава региона подчеркнул, что это должно помочь не только лучше выполнять поставленные задачи, но и сохранять жизни. Бойцам он пожелал удачи и скорейшего возвращения домой.

«Победа будет за нами!» — подытожил губернатор.

Ранее сообщалось, что участники юнармейского движения из Спасского муниципального района Приморья также собрали и отправили гуманитарный груз для детей Курской области и для земляков-военнослужащих. Ребята уже не первый раз участвуют в общероссийских акциях взаимопомощи «Мы вместе!» и «Курск, мы с тобой!».