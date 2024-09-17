Мотоциклы, дроны и РЭБ отвез в Курскую область губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Победа будет за нами!»

«Морские пехотинцы, десантники, отряд “Тигр” все вместе, поддерживая друг друга, слаженно ведут наступление, освобождая населенные пункты, уверенные в своей победе», — сказал Олег Кожемяко.
Приобретенное в Приморье оборудование будет распределено между приморскими же подразделениями. Глава региона подчеркнул, что это должно помочь не только лучше выполнять поставленные задачи, но и сохранять жизни. Бойцам он пожелал удачи и скорейшего возвращения домой.
«Победа будет за нами!» — подытожил губернатор.
Ранее сообщалось, что участники юнармейского движения из Спасского муниципального района Приморья также собрали и отправили гуманитарный груз для детей Курской области и для земляков-военнослужащих. Ребята уже не первый раз участвуют в общероссийских акциях взаимопомощи «Мы вместе!» и «Курск, мы с тобой!».