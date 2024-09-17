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И.о. министра образования и науки назначили в Хабаровском крае

Накануне глава региона произвел кадровые назначения.

Источник: AmurMedia

И.о. министра образования и науки Хабаровского края стал Андрей Процко, сообщает ИА ИА AmurMedia.

Ранее Андрей Процко занимал пост заместителя министра образования и науки.

Накануне губернатора Дмитрий Демешин произвел первые кадровые назначения после вступления в должность. На внеочередном расширенном заседании правительства Хабаровского края губернатор объявил новый состав своей команды.

Глава региона заявил, что при назначении членов правительства края руководствовался не политическими соображениями, а стремлением видеть во главе ведомств профессионалов, способных эффективно решать поставленные задачи.