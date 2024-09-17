Губернатор Иркутской области вручил ключи от микроавтобусов многодетным семьям, которые победили в региональном конкурсе

В этом году автомобили достались 8 семьям. Все они воспитывают семерых или более детей, в том числе детей-сирот. Ключи от микроавтобусов получили:
• Семья Дорониных Анатолия и Ольги из Иркутска. Супруги воспитывают семь приемных детей.
• Семья Решетниковых Алексея и Юлии из Черемхова. В семье девять детей.
• Семья Чугайновых Виктора и Елены из Алзамая. Супруги воспитывают восемь приемных детей. С 1997 года они подарили родительское тепло и семейный уют 19 детям.
• Семья Хаймовской Анастасии из Усть-Илимска. В семье семь приемных детей.
• Семья Ханановой Анжелики из Усолья-Сибирского. В семье восемь приемных детей.
• Семья Молчановых Михаила и Натальи из Иркутского района. Супруги воспитывают семь родных детей и одного приемного ребенка.
• Семья Слугиных Игоря и Елены из Иркутского района. Супруги воспитывают десять приемных детей.
• Семья Старцевых Павла и Анастасии из Иркутского района. В семье семь детей.
В Иркутской области сложилась хорошая традиция — вручать автомобили многодетным семьям. За 12 лет проведения конкурса победителями стали 67 семей, — рассказал губернатор Игорь Кобзев. — Основное предназначение семьи — вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений. А быть многодетной семьей — тяжкий труд и большая ответственность. Уверен, автомобили послужат на благо ваших семей. Правительство Иркутской области и дальше будет направлять все силы на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, на сохранение традиционных семейных ценностей. Эти цели выходят на первый план в Год семьи, установленный Президентом Российской Федерации в 2024 году.
В этом году в конкурсе приняли участие 25 семей, проживающих на территории региона в городах Иркутск, Слюдянка, Усть-Илимск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Братск, Шелехов, а также в Эхирит-Булагатском, Нукутском, Осинском, Баяндаевском, Братском, Заларинском, Чунском, Тулунском, Усть-Удинском, Иркутском, Нижнеудинском районах. Восемь из них признаны победителями конкурса, — добавил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.