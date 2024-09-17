Губернатор Иркутской области вручил ключи от микроавтобусов многодетным семьям, которые победили в региональном конкурсе

В Иркутской области сложилась хорошая традиция — вручать автомобили многодетным семьям. За 12 лет проведения конкурса победителями стали 67 семей, — рассказал губернатор Игорь Кобзев. — Основное предназначение семьи — вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений. А быть многодетной семьей — тяжкий труд и большая ответственность. Уверен, автомобили послужат на благо ваших семей. Правительство Иркутской области и дальше будет направлять все силы на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, на сохранение традиционных семейных ценностей. Эти цели выходят на первый план в Год семьи, установленный Президентом Российской Федерации в 2024 году.