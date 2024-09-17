Олбани
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Иркутской области вручил ключи от микроавтобусов многодетным семьям, которые победили в региональном конкурсе

В Иркутске наградили победителей областного конкурса на предоставление автотранспорта многодетным семьям. Ключи от новых микроавтобусов победителям вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.

Источник: пресс-служба правительства Иркутской области

В этом году автомобили достались 8 семьям. Все они воспитывают семерых или более детей, в том числе детей-сирот. Ключи от микроавтобусов получили:

• Семья Дорониных Анатолия и Ольги из Иркутска. Супруги воспитывают семь приемных детей.

• Семья Решетниковых Алексея и Юлии из Черемхова. В семье девять детей.

• Семья Чугайновых Виктора и Елены из Алзамая. Супруги воспитывают восемь приемных детей. С 1997 года они подарили родительское тепло и семейный уют 19 детям.

• Семья Хаймовской Анастасии из Усть-Илимска. В семье семь приемных детей.

• Семья Ханановой Анжелики из Усолья-Сибирского. В семье восемь приемных детей.

• Семья Молчановых Михаила и Натальи из Иркутского района. Супруги воспитывают семь родных детей и одного приемного ребенка.

• Семья Слугиных Игоря и Елены из Иркутского района. Супруги воспитывают десять приемных детей.

• Семья Старцевых Павла и Анастасии из Иркутского района. В семье семь детей.

В Иркутской области сложилась хорошая традиция — вручать автомобили многодетным семьям. За 12 лет проведения конкурса победителями стали 67 семей, — рассказал губернатор Игорь Кобзев. — Основное предназначение семьи — вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений. А быть многодетной семьей — тяжкий труд и большая ответственность. Уверен, автомобили послужат на благо ваших семей. Правительство Иркутской области и дальше будет направлять все силы на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, на сохранение традиционных семейных ценностей. Эти цели выходят на первый план в Год семьи, установленный Президентом Российской Федерации в 2024 году.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 семей, проживающих на территории региона в городах Иркутск, Слюдянка, Усть-Илимск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Братск, Шелехов, а также в Эхирит-Булагатском, Нукутском, Осинском, Баяндаевском, Братском, Заларинском, Чунском, Тулунском, Усть-Удинском, Иркутском, Нижнеудинском районах. Восемь из них признаны победителями конкурса, — добавил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.