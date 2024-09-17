Губернатор Игорь Кобзев встретился со спецпредставителем Президента Борисом Титовым

Рабочая встреча состоялась в Иркутске. Стороны обсудили внедрение ESG-подхода и ведущуюся в регионе инвестиционную политику, а также перспективы сотрудничества в разработке вопросов устойчивого развития.
«Многие регионы сегодня работают над тем, чтобы интегрировать вопросы устойчивого развития в свои “Стратегии социально-экономического развития субъектов до 2030 года”. Специалисты нашего аппарата и сотрудники Института экономики роста имени Столыпина, с которым Иркутская область в ноябре прошлого года подписала соглашение о сотрудничестве, могут помочь с выбором курса, которым пойдет Приангарье, с разработкой критериев, помогут организовать встречи с представителями регионов, которые уже уделили особое внимание повестке ESG в своих программных документах. В рамках договоренностей будут затронуты темы экономического развития, индустриализации, устойчивых городов, адаптации к климату и климатической повестке в целом, сохранения окружающей среды, устранения внутрирегионального неравенства», — отметил Борис Титов.
Устойчивое развитие территорий предполагает комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий для людей, снижение негативного воздействия на экосистемы и рациональное использование природных ресурсов с заботой о благополучии следующих поколений, сообщает пресс-служба областного Правительства.
Достижение этой цели невозможно без активного участия компаний региона, которые уже сегодня демонстрируют высокую заинтересованность не только в устойчивом финансовом росте, но и внедрении ESG-подходов на территориях присутствия, в том числе через соглашения, заключаемые с Правительством Иркутской области.
Игорь Кобзев отметил, что реализация концепции устойчивого развития и внедрение принципов ESG сегодня становятся все более актуальными и набирают обороты.
«Именно поэтому в Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года нами заложены основы устойчивого развития региона, определены четыре основных приоритета Стратегии: накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства для жизни, сохранение уникальной экосистемы региона, экономический рост и эффективное управление. Но мы готовы перенять лучшие практики регионов в данном направлении и активно сотрудничать с Институтом экономики роста имени Столыпина», — подчеркнул Губернатор.