Губернатор Игорь Кобзев встретился со спецпредставителем Президента Борисом Титовым

«Многие регионы сегодня работают над тем, чтобы интегрировать вопросы устойчивого развития в свои “Стратегии социально-экономического развития субъектов до 2030 года”. Специалисты нашего аппарата и сотрудники Института экономики роста имени Столыпина, с которым Иркутская область в ноябре прошлого года подписала соглашение о сотрудничестве, могут помочь с выбором курса, которым пойдет Приангарье, с разработкой критериев, помогут организовать встречи с представителями регионов, которые уже уделили особое внимание повестке ESG в своих программных документах. В рамках договоренностей будут затронуты темы экономического развития, индустриализации, устойчивых городов, адаптации к климату и климатической повестке в целом, сохранения окружающей среды, устранения внутрирегионального неравенства», — отметил Борис Титов.