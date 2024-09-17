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Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Киевский режим в координации с США активно обучает террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства БПЛА для открытия в ближайшем будущем нового фронта в САР против российских сил, которые там находятся, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

«Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий (производства БПЛА. — Прим. ред.). <…> Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — сказал собеседник.

Источник ранее сообщал, что на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов. Они начали обучать террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* производству и модернизации беспилотников.

Накануне сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам»* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.

О присутствии эмиссаров украинской разведки в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где они вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил «Хайят Тахрир аш-Шам»* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.

Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.

* Террористическая организация, запрещенная в России

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов