Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии

«Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий (производства БПЛА. — Прим. ред.). <…> Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — сказал собеседник.
Источник ранее сообщал, что на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов. Они начали обучать террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* производству и модернизации беспилотников.
Накануне сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам»* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.
О присутствии эмиссаров украинской разведки в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где они вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил «Хайят Тахрир аш-Шам»* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.
Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов