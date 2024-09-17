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Государство возместит половину затрат на производство челябинским предприятиям

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Заксобрание Челябинской области объявило о конкурсе на отбор предприятий для получения грантов, которые возместят до половины затрат на производство.

Источник: РИА "Новости"

«С 3 сентября до 2 октября государственным фондом развития промышленности Челябинской области проводится отбор промышленных кластеров на получение региональных грантов. Это позволит предприятиям, включенным в кластер, возместить часть затрат на производство в размере до 50% потраченных средств, но не более 20 миллионов рублей на одного участника», — сообщил вице-спикера заксобрания Павел Киселев.

70 млн рублей на гранты для промышленных кластеров предусмотрено областным бюджетом в 2024 году.

Депутаты заксобрания добавили, что данная мера поддержки предприятий востребована и актуальна.

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