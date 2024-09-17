Государство возместит половину затрат на производство челябинским предприятиям

«С 3 сентября до 2 октября государственным фондом развития промышленности Челябинской области проводится отбор промышленных кластеров на получение региональных грантов. Это позволит предприятиям, включенным в кластер, возместить часть затрат на производство в размере до 50% потраченных средств, но не более 20 миллионов рублей на одного участника», — сообщил вице-спикера заксобрания Павел Киселев.