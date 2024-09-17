JPost: Израиль может начать войну с «Хезболлах» в Ливане в течение шести недель

Кроме того, уверенности политическому руководству Израиля по поводу военной операции против «Хезболлах» придал успешный срыв ракетной атаки движения 25 августа 2024 года, когда несколько тысяч снарядов были уничтожены на земле еще до запуска. Это привело к пересмотру оценки о возможных потерях в результате начала наземной операции против Ливана: первоначально считалось, что в случае войны «Хезболлах» запустит по Израилю десятки тысяч ракет, что приведет к гибели около 5−10 тыс. израильтян.