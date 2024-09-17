СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора. Военная операция на Украине, день 937-й

«Сегодня у меня нет никаких заявлений об изменениях в нашей политике. Мы будем продолжать обсуждать с нашими украинскими партнерами лучший способ обеспечить им победу в этой войне, как мы можем предоставить им возможности, разведывательную и другую поддержку, и это будет оставаться нашей обязанностью», — заявил Миллер на брифинге.