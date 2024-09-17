СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора. Военная операция на Украине, день 937-й

10:21 С космодрома Плесецк выполнен пуск легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах военных, сообщили в Минобороны РФ.
10:20 Украинская ракета уничтожена утром над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
10:16 Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное».
10:11 Европейский союз планирует выделить новые кредиты для Украины на €40 млрд без участия США. При этом Брюссель будет пытаться обойти потенциальное вето Венгрии. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
09:56 ❗️ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщили в ЦОС ФСБ.
При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
09:47 Россия приняла к сведению слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине, но конкретных предложений не получала, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
09:33 США не изменили своей позиции по поводу ударов вглубь территории России дальнобойным западным оружием. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Сегодня у меня нет никаких заявлений об изменениях в нашей политике. Мы будем продолжать обсуждать с нашими украинскими партнерами лучший способ обеспечить им победу в этой войне, как мы можем предоставить им возможности, разведывательную и другую поддержку, и это будет оставаться нашей обязанностью», — заявил Миллер на брифинге.
09:17 Два человека погибли, трое ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
09:06 Более 281 тыс. потребителей остались без электроэнергии в городе Сумы на Украине, сообщили в «Сумоблэнерго».
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08:42 Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщает телеканал NBC.
08:36 Расчеты ПВО группировки войск «Центр» уничтожили гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга» на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
08:22 Украинские силы ПВО за ночь сбили 34 дрона из 51, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
08:06 Служба безопасности Украины вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Чиновник выложил фотографию документа в Telegram.
«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции. Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — написал Филимонов.
08:09 Российские военные закрепляются в Борках Курской области, сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
08:04 За ночь средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА над территорией Брянской и один над территорией Курской области, заявили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 937-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.