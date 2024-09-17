Глава Башкирии рассказал о развитии сети полилингвальных школ

Также полилингвальные школу действуют в Мишкинском, Хайбуллинском районах, Сибае, Уфе, Стерлитамаке, Учалах и Нефтекамске. На этапе строительства находится школа с детсадом в селе Аскарово Абзелиловского района. Также планируется возвести подобное заведение в селах Бижбуляк и Новые Татышлы, где пока что открыты лишь полилингвальные классы.