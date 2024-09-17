Глава Башкирии рассказал о развитии сети полилингвальных школ

В Башкортостане продолжают развивать сеть полилингвальных школ. В этом году в работу ввели уже девятую по счету — она расположена в Баймакском районе. Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.
Также полилингвальные школу действуют в Мишкинском, Хайбуллинском районах, Сибае, Уфе, Стерлитамаке, Учалах и Нефтекамске. На этапе строительства находится школа с детсадом в селе Аскарово Абзелиловского района. Также планируется возвести подобное заведение в селах Бижбуляк и Новые Татышлы, где пока что открыты лишь полилингвальные классы.
— В таких школах мы воспитываем будущее Башкортостана. Дети, которые в них учатся, говорят на нескольких языках, включая родной — башкирский, татарский, языки других народов республики, — написал глава республики. — Здесь сильная учебная программа, спортивная подготовка, хорошая материальная база, работают талантливые педагоги.
Программа создания полилингвальных школы в Башкирии рассчитана до 2030 года. Реализацию практики Радий Фаритович назвал успешной.