Командир с СВО перешел на работу в полпредство президента в Екатеринбурге

О том, что Загайнов станет подопечным полпреда Якушева, стало известно в июне. Ветеран спецоперации прошел строгий отбор и вместе с другими участниками проекта «Время героев» будет стажироваться в регионах России. Загайнов прошел через боевые действия в зоне СВО, командовал войсковой частью. Он награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.