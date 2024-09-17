Командир с СВО перешел на работу в полпредство президента в Екатеринбурге

«До конца сентября Александр Загайнов будет погружаться в деятельность полпредства, изучит специфику всех шести регионов Уральского федерального округа. Кроме того, запланированы встречи с федеральными органами власти, а также силовыми структурами, которые представлены в округе», — рассказал заместитель полпреда Борис Кириллов.
Персональным наставником Загайнова выступает полпред Владимир Якушев. Предыдущие два месяца военный стажировался в мэрии Екатеринбурга и правительстве Свердловской области. Там Загайнова познакомили с работой органов власти — это обязательная часть программы «Время героев».
О том, что Загайнов станет подопечным полпреда Якушева, стало известно в июне. Ветеран спецоперации прошел строгий отбор и вместе с другими участниками проекта «Время героев» будет стажироваться в регионах России. Загайнов прошел через боевые действия в зоне СВО, командовал войсковой частью. Он награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
О запуске программы «Время героев» в феврале объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, прошедшие СВО россияне «должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия». Полпред Якушев активно призывал ветеранов попробовать свои силы в программе. В проект прошли восемь участников СВО с Урала.